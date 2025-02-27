اليوم السابع
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طفلة مسيحية تشتري فوانيس رمضان لتوزيعها على زملائها بمدرسة في كفر الشيخ.. صور

الخميس، 27 فبراير 2025 09:41 م
طفلة مسيحية تشتري فوانيس رمضان لتوزيعها على زملائها بمدرسة في كفر الشيخ.. صور الطفلة مريم توزع فوانيس رمضان على زملائها
كفر الشيخ- محمد سليمان

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بعد ساعات قليلة تعلن دار الإفتاء عن هلال شهر رمضان المبارك، وسط حالة تأهب وفرحة من الكبار والصغار في مصر، وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، سواء المسلمين ولا المسيحيين وخاصة الصغار، ومع انتشار أصوات الأغاني الرمضانية في الشوارع، وفي المنازل، تأثر الأطفال مسلميهم ومسيحييهم، وهم يرددون أغنيات" مرحب شهر الصوم مرحب"، أهو جه يا ولاد"، "رمضان جانا"، "افرحوا يا بنات"و" هاتوا الفوانيس".

ومن بين الأطفال الذين تأثروا بتلك الأجواء طفلة مسيحية بمدينة كفر الشيخ، عمرها لم يتعد الـ7 سنوات فقررت التوجه لأحد المحال وتشتري  بمصروفها الذي ادخرته مجموعة من الفوانيس الصغيرة ، لتهديها لزملائها وزميلاتها.

وعبرت مريم عادل عاطف التلميذة بالصف الثاني الإبتدائي بمدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، عن فرحتها بقرب قدوم شهر رمضان المبارك،  وقبل شرائها الفوانيس بيوم استأذنت الطفلة معلمتها، قائلة لها " أنها ستشتري فوانيس لتوزيعها على زميلاتها وزملائها بالفصل، ولا تعلن عن ذلك إلا أثناء توزيعها"،  واليوم الخميس، أخرجت الطفلة أكياس بها مجموعة من الفوانيس لتوزيعها على الأطفال مسلميهم ومسيحييهم، مقدمة التهنئة لهم بقدوم شهر رمضان المبارك.

 

 

سعادة مريم خلال توزيعها الفوانيس على زملائها
سعادة مريم خلال توزيعها الفوانيس على زملائها

 

فرحة مريم بتوزيعها الفوانيس
فرحة مريم بتوزيعها الفوانيس

 

مريم توزع الفوانيس
مريم توزع الفوانيس

 

مريم عادل توزع الفوانيس
مريم عادل توزع الفوانيس

 

مريم عادل عاطف توزع الفوانيس على زميلاتها
مريم عادل عاطف توزع الفوانيس على زميلاتها

 







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