45 سنة محبة.. أهالى البراجيل يعلقون أكبر مجسم لمسجد لاستقبال شهر رمضان

كتبت - مرام محمد

في أجواء مبهجة، خرج العشرات من أهالي منطقة شرق البلد بقرية البراجيل في محافظة الجيزة لتزيين شوارعهم بالأنوار والزينة الرمضانية وتعليق أكبر مجسم خشبي لمسجد، يصممه أهالي المنطقة منذ أكثر من 45 عامًا، تعبيرًا عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان الكريم.

واعتاد أهالي المنطقة، كل عام، وقبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة، على تعليق مجسم كبير لمسجد ذا تصميم وشكل جميل وجذاب وألوان مبهجة، تشاركوا في تصميمه وتجهيزه وتزيينه وتعليقه، وترديد الأناشيد الدينية والأغاني المرتبطة بالشهر الكريم بمشاركة فرق فنية شعبية، بالإضافة إلى إقامة حلقات ذكر.

ويحرص الأهالى على تغيير تصميم المسجد وألوانه عامًا تلو الآخر، لاستقبال شهر رمضان بشكل مختلف ومميز، وإضفاء الفرحة والسرور على نفوس الأهالى بكبارهم وصغارهم فى الشهر الكريم، وذلك في مراحل عمل عديدة يستغرق تنفيذها نحو شهر ونصف.

ويتقاسم الأهالي مراحل تصميم وتجهيز المسجد فيما بينهم حتى يظهر في شكله النهائي، وذلك بداية من مراحل التصميم، وتجهيز الخشب، وتنفيذ أعمال الإضاءة، والطلاء والتلوين والتزيين، وصولًا لمرحلة تعليقه في شارع بعينه، في احتفالية كبيرة ينتظرها الجميع عامًا تلو الآخر ويشترك في تحصيل ثمنها كافة أبناء القرية.