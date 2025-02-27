رياض أطفال أخميم يحتفلون بحلول شهر رمضان المبارك.. صور

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة اكتشاف وتنميه المواهب الفنيه والإبداعية لدى الطلاب منذ الصغر بما يساهم في بناء شخصية متكاملة متفوقة .

جاء ذلك خلال حضوره فاعليات حفل قاعات رياض الاطفال بمدارس إدارة أخميم التعليمية بحلول شهر رمضان المعظم والذى أقيم بقاعه مدرسه الفتح الابتدائيه باخميم بحضور الدكتورة أسماء التينجى مدير إدارة رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بسوهاج ومحمود ابواليزيد مدير عام إدارة أخميم التعليمية وموجهى ومعلمات رياض الاطفال بالإدارة.

شهد خلالها وكيل الوزارة عدد من الفقرات الفنية التى قدمها اطفال قاعات رياض الاطفال بمدارس أخميم كما قام بتكريم عدد من موجهات رياض الاطفال بالاداره لمجهوداتهم المتميزة فى نجاح واستقرار العملية التعليمية بقاعات رياض الاطفال بمختلف مدارس الاداره



احتفالية رياض أطفال بقدوم رمضان



وكيل الوزارة بالعرض



فقرات الحفل الفنى



مسرح برياض الاطفال



تلميذ يقوم بعمل المبتهل



ايات من الذكر الحكيم