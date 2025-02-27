اليوم السابع
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رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلى للصف الأول الثانوى 2025

الخميس، 27 فبراير 2025 01:52 م
رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلى للصف الأول الثانوى 2025 طلاب
كتب محمود طه حسين

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يبحث أولياء الأمور والطلاب عن التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والآداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسي الثاني 2025، ويمكن للطلاب الصف الأول الثانوى العام الاطلاع على تقييمات الفصل الدراسي الثانى من خلال الرابط التالى

https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/elearnningcontent/content/2025/Classroom_and_home_assessments_and_performances/Secondry1.html

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه وفقا لتوزيع درجات الطلاب فإن هناك 40 درجة للتقييم الشهرى ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائى، بواقع 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعى، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى 10 درجات لاختبارات الشهر حيث سيتم عقد اختبار في مارس المقبل وامتحان آخر فى أبريل، بينما يتم محاسبة الطالب على امتحان الفصل الدراسى، من 60 درجة ليكون المجموع الكلى 100 درجة لكل مادة دراسية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للتقييمات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى 2025، فإن تقييمات الشهر، توزع درجاتها بواقع 10 درجات لكراسة الواجب

 







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تقييمات وزارة التربية والتعليم

التقييمات الاسبوعية

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