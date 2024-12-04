متحدث التعليم: درجات أعمال السنة تنظم العملية التعليمية وتحقق التزام الحضور

كتب محمد شعلان

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك رصد طوال الوقت لمختلف المعلومات المغلوطة والشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص العملية التعليمية، موضحا أن تعاملهم يكون وفق معدل انتشار الشائعة والتعامل مع الموضوع لتصحيح المعلومات.

وأضاف شادى زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن كافة القرارات المعلنة يتم الإعلان عنها بشفافية كاملة وبكافة التفاصيل وكل حاجة يتم الإعلان عنها أول بأول دون مفاجآت وتصحيح طوال الوقت لأي معلومات وشائعتا مغلوطة.

وأشار، إلى أن أعمال السنة تنظم العملية التعليمية وفي نسبة درجات على الحضور والسلوك والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية وإجمالي النسب 70% و30% لامتحان الترم، موضحا أن الهدف من ذلك أن يكون الطالب ملتزم بالحضور وتلقي الدروس في المدرسة حتى تكون المصدر الوحيد لتحصيل الدراسة.

وتابع: "التقييمات المستمرة بتخلي الطالب يعرف مستواه الدراسي وفرصة للمعلم يكون عارف كل طالب عنده في الفصل مستواه عامل ايه، وبنخلق حالة من تعدد الفرص والتزام الطالب وعشان ننهي على التوتر وهو داخل على الامتحان لأنه مر بكذا اختبار".

