حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة بمدينة أخميم فى سوهاج لضبط المخالفين

سوهاج - عمرو خلف

شنت مديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى مدبر مديرية الطب البيطري بسوهاج، حملة تفتيشية على أسواق مدينة أخميم برئاسة الدكتوره ايمان عبد العاطي والدكتوره شيماء رزق و الدكتوره رندا غطاس أطباء التفتيش على اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك ومحلات الجزارة والسوبر ماركت قبل شهر رمضان، وتم ضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهها..

يأتى ذلك بناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور ممتاز شاهين- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور أحمد حمدى -مدير عام مديريه الطب البيطرى بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور/صابر نور الدين مدير إدارة اخميم البيطرية.

وشدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، حفاظا على صحة المواطن.