اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان

الخميس، 27 فبراير 2025 10:36 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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تقدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وقيادات الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 

وجاء فى بيان بطريركية الأقباط الكاثوليك: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأختتم بيانه "نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك
بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك






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الاقباط الكاثوليك

بطريرك الاقباط الكاثوليك

شهر رمضان

حلول شهر رمضان



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