اليوم السابع
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الطقس اليوم الخميس 27-2-2025 فى مطروح.. غائم جزئياً ومائل للبرودة نهاراً

الخميس، 27 فبراير 2025 10:36 ص
الطقس اليوم الخميس 27-2-2025 فى مطروح.. غائم جزئياً ومائل للبرودة نهاراً طقس اليوم في مطروح.غائم جزئياً ومائل للبرودة نهاراً
مطروح - حسن مشالي

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تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الخميس 27-2- 2025،  طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً وساعات الصباح الباكر، مع استمرار الأجواء الغائمة جزئياً، وسطوع متقطع للشمس، واعتدال نشاط الرياح التي وتُقدر سرعتها بـ 28 كيلومتر في الساعة، واستقرار الملاحة البحرية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى 19 مئوية والصغرى 9 درجات، وتشهد فترات المساء وساعات الصباح الباكر، استمرار الطقس شديد البرودة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وارتفاع الأمواج بين 1 و 1.5 متر، واستقرار حالة البحر والملاحة البحرية.

وكانت مناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي، قد شهدت خلال الأيام الماضية، اضطراب الأحوال الجوية، وانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط الرياح من الذي يزيد الإحساس بالبرودة أكثر من درجات الحرارة الحقيقية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.

 

 







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