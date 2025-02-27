أسباب النوبة القلبية عند الرجال فوق سن الثلاثين.. لا تهملها

كتبت فاطمة ياسر

في حين أن النوبات القلبية يمكن أن تصيب أي شخص بغض النظر عن العمر والجنس، إلا أنه في السنوات القليلة الماضية، كان هناك ارتفاع ملحوظ في الأزمات القلبية الوعائية بين الرجال، وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والأربعينيات.فهناك العديد من التقارير الطبية التي تشير إلى أن الرجال لديهم احتمالات الإصابة بنوبة قلبية أكبر بسبب عادات نمط حياتهم، وذلك وفقا لموقع thehealthsite، الذي أوضح أنه لمعرفة كيفية الحفاظ على صحة القلب والوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية، يجب قراءه الأسطر القادمة.

ما هي النوبة القلبية؟

النوبة القلبية ، المعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب ، هي حالة تهدد الحياة تحدث عندما ينخفض تدفق الدم المعتاد (الذي يتلقى القلب من خلاله الأكسجين) فجأة أو ينقطع تمامًا. غالبًا ما يحدث هذا الانسداد المفاجئ في تدفق الدم المؤكسج بسبب تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى تشكل لويحات في الشرايين التي تغذي القلب (الشرايين التاجية).

أعراض النوبة القلبية عند الرجال فوق سن الثلاثين

في حين أن أغلب النوبات القلبية تحدث فجأة، يقول الخبراء إن الجسم قد يعطي مؤشرات معينة قبل أن يتعرض الشخص لسكتة قلبية أو نوبة قلبية. وفيما يلي قائمة بأهم العلامات التحذيرية للنوبة القلبية:

-ألم أو انزعاج في الصدر

-ضيق في التنفس

-ألم في الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراعين أو الكتفين

-العرق البارد

-تعب

-الغثيان أو القيء

أسباب الإصابة بالنوبات القلبية عند الرجال

الانسدادات في شرايين القلب هي السبب الرئيسي للنوبة القلبية (للرجال والنساء على حد سواء)، وهنا قائمة بالأسباب التي تساهم بشكل كبير:

-ارتفاع ضغط الدم : يضع ارتفاع ضغط الدم ضغطًا إضافيًا على القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة إلى إتلاف الشرايين، مما يجعلها أكثر عرضة للانسداد.

-ارتفاع مستويات الكوليسترول : يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول في الشرايين إلى تصلب الشرايين، وهي حالة تصبح فيها الشرايين ضيقة ومتصلبة. وهذا يحد من تدفق الدم ويزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.

-السمنة ونمط الحياة المستقر: يمكن أن يؤدي نمط الحياة المستقر إلى جانب عادات الأكل غير الصحية إلى السمنة، وهي عامل خطر كبير لأمراض القلب. يؤدي قلة النشاط البدني إلى إضعاف القلب وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-التدخين : يؤدي التدخين إلى إتلاف بطانة الشرايين، مما يؤدي إلى تكوين اللويحات. وهذا يجعل القلب يعمل بجهد أكبر ويزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.

-مرض السكري : الأشخاص المصابون بمرض السكري معرضون لخطر أكبر لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب.

-التوتر ومشاكل الصحة العقلية : يؤدي التوتر المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم وقد يتسبب في تلف الشرايين. علاوة على ذلك، يؤدي التوتر غالبًا إلى عادات غير صحية مثل التدخين والإفراط في تناول الطعام.

-التاريخ العائلي لأمراض القلب : تلعب العوامل الوراثية دورًا في ذلك. فإذا كان هناك تاريخ عائلي لأمراض القلب، فإن الخطر يكون أعلى بشكل طبيعي.

