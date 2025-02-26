وكيل صحة سوهاج بشدد على تطبيق مكافحة العدوى بمستشفى المنشاة المركزى

سوهاج عمرو خلف

أجرى الدكتور أحمد زيد معاون وكيل وزارة الصحة بسوهاج للشئون الفنية مرور ميداني مفاجئ علي مستشفي المنشأة المركزي بتوجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج رافقه، خلال المرور الدكتور أحمد الرملي مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومحمد العبد مدير إدارة خدمة المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وتعليمات الدكتور عمرو دويدار وكيل الوزارة.

وتم من خلاله المرور على أقسام الاستقبال الطوارئ والأشعة والحضانات وبنك الدم، كما تم إعداد تقرير مفصل من الفريق للعرض على الدكتور وكيل الوزارة، بما تم رصده لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أي تقصير او ملاحظات.

وشدد الفريق بقيادة "زيد" علي التطبيق التام لسياسات مكافحة العدوي والانضباط فى العمل وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين .

وأشار "زيد" انه تم تحرير مذكرة للعرض علي وكيل الوزارة لتقصير تمريض الإستقبال أثناء المرور، لعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوي والإهمال في العمل.

وفي ختام جولته شدد " زيد "علي الإلتزام بحسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم.