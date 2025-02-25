ضبط طالبة ألسن تنتحل صفة طبيبة تجميل وشاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن توجه ضربة جديدة لمنتحلي الصفة بالمحافظة، مشيراً إلى أن فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج وبإشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر، وبمشاركة نائبه الدكتور مصطفى رفعت والدكتور محمد فقير الدكتور محمد بدر الدين والدكتور محمد عاطف والدكتور عبدالعزيز عفت، مفتشي العلاج الحر.

وبالتعاون مع مباحث التموين والتجارة الداخلية بمنطقة جنوب الصعيد، قاموا بضبط طالبة بكلية الألسن تدعي ع. ط . م 19 سنة، وتنتحل صفة طبيبة تجميل بمركز تجميل غير مرخص بنطاق مركز سوهاج، وتقوم بعمل جلسات ديرمابن وحقن الميزوثيرابي للبشرة وجلسات الليزر لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة دون وجه حق أو اتباع أي سياسات لمكافحة العدوي.

وكذلك ضبط أدوية مجهولة المصدر تستخدم لحقن الشفاه والبشرة وعلي الفور تم تحريز المضبوطات وضبط المنتحلة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

كما أشار "دويدار" إلى أنه في نفس اليوم استطاع الفريق أيضاً من ضبط منتحل صفة أخر يدعي ع . ر . ح 29 سنة، وحاصل على بكالوريوس تجارة ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويدير مركز للعلاج الطبيعي بإحدى قري مركز أخميم و يقوم بإجراء جلسات خشونة الركبة والانزلاق الغضروفي موهما المترددين علي المركز أنه حاصل علي الدكتوراة، وتم ضبط المنتحل وتحريز الأجهزة وعمل المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة.

ومن جانبه قال "دويدار" إنه لن يسمح بالمتاجرة بصحة المواطنين ، مقدماً شكره لجميع العاملين بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة علي مجهوداتهم المبذولة لضبط الخدمات الصحية المقدمة بالمنشأت الخاصة، مؤكداً فحص جميع الشكاوي التي ترد إلي إدارة العلاج الحر والتحري عنها وتطبيق القانون علي المخالفين، ضمن جهود مديرية الصحة والسكان بسوهاج وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، بتكثيف ومتابعة المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة لتأكد من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها ومراجعة جميع التراخيص والاشتراطات لتلك المنشآت ومقدمي الخدمة بها.