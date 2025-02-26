وكيل أوقاف الإسكندرية يعقد اجتماعا طارئا بمديرى الإدارات لبحث استعدادات رمضان

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، لبحث عدد من القضايا على رأسها استمرار إعداد وتجهيز المساجد ومتابعتها بصورة دورية فيما بقي من فصل الشتاء للحفاظ عليها من الأمطار والعوامل الجوية في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال بيان اليوم، إنه ناقش مع مديري الإدارات آليات تنفيذ الخطة الشاملة لتوسيع الأنشطة القرآنية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك استجابةً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الروحانية والتقوى خلال الشهر المبارك كما أضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن سعي الوزارة المستمر لتقديم خدمات شاملة للمجتمع الإسلامي، وتشجيع الناس على اغتنام الفرص الروحانية والدعوية خلال شهر الخير والبركة مؤكدا على ضرورة تحسين الأداء بما يشعر المجتمع بدور وزارة الاوقاف فى جميع المحاور بما يخدم المجتمع ويبنى أجيالاً تتسم بوسطية الدين وغرس القيم النبيلة لبناء وطن آمن مؤكدًا أننا نعيش عصرًا ذهبيا في الدعوة إلى الله عز وجل يحتاج منا إلى إخلاص واجتهاد.