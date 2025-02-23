وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح فعاليات دورة اليوم الواحد في فقه الصيام

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأحد، دورة اليوم الواحد في فقه الصيام وأحكامه في الفترة من الأحد 23 فبراير 2025 وحتى الخميس 27 فبراير 2025 لعدد مائة إمام يومياً، وذلك بحضور الدكتور أمين شاكر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف.

وفي بداية كلمته وجه وكيل الوزارة الشكر للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على اهتمامه بأبنائه الدعاة، وعلى رعايته لهذه الدورات المتكررة والمتعددة التى تعمل على صقل مواهبهم، وشحذ هممهم، والرفع من قدراتهم الفكرية والعلمية، كما أكد فضيلته أن الدعوة أمانة عظيمة ومهمة جسيمة ولذلك خاطب الله نبيه بقوله تعالى (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا)، ومن ثم فهي بحاجة إلى دعاة اقوياء، وهداة أشداء، ومبلغين صابرين يتناسبون مع قوتها، وشمولها، قادرين على أن يبثوا أشعة ضيائها بنفوس الناس وعقولهم بعد أن تشرق به جوانحهم.

كما أكد أن الإنسانية في حاجة إلى دعاة مخلصين في دعوتهم، يضحون بالغالي والنفيس، لهم خبرة فنية، وفقهية، ودعوية، مؤكدًأ فضيلته أن الداعية الناجح يخلط في موعظته بين الرقائق، والمسائل الفقهية، فلا يطغى وعظه على فقهه ولا فقه على وعظه يجمع بينهما.