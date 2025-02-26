وكالة الفضاء المصرية تكشف تفاصيل استضافة مصر لمؤتمر نيو سبيس إفريقيا 2025

كتب محمود راغب

أعلن هيثم أكا رئيس الإدارة المركزية لتصميم وتطوير الأنظمة الفضائية بـ وكالة الفضاء المصرية، تفاصيل استضافة مصر لمؤتمر "نيو سبيس إفريقيا 2025"، المقرر انعقاده بمقر الوكالة في القاهرة خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل 2025.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتصميم وتطوير الأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، إلى أن المؤتمر سيكون تحت رعاية دولة رئيس الوزراء وسيتضمن 15 كلمة رئيسية ، وورش عمل على هامش المؤتمر ، كما سيشهد تدشين وكالة الفضاء الأفريقية على هامش المؤتمر وزيارة لمنشآت المدينة الفضائية التى تخدم قطاع الفضاء فى أفريقيا .

ولفت إلى أن المؤتمر بمشاركة وكالات الفضاء الأفريقية والدولية والحكومات والوزارات المعنية والشركات الخاصة الكبرى العاملة فى صناعة الفضاء فى العالم ومنظمات دولية .

وأشار إلى أن المؤتمر يستمر على مدار أربعة أيام، بهدف رئيسي يتمثل في تمكين اقتصاد القارة الإفريقية من خلال الابتكار الفضائي.

ويعد "نيو سبيس إفريقيا" منصة دولية تجمع نخبة من قادة صناعة الفضاء، والشركات التجارية العاملة في هذا القطاع، والمستثمرين، إضافة إلى نخبة من أصحاب المصلحة في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية.



يأتى المؤتمر فى الوقت الذى تشهد فيه صناعة الفضاء في إفريقيا تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 19.49 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 16.16% لتصل إلى 22.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

وتعد القارة الإفريقية موطنًا لأكثر من 270 شركة فضاء ناشئة، تعمل على تطوير تقنيات فضائية مبتكرة، وتقديم خدمات مدعومة بالتكنولوجيا الفضائية لتلبية احتياجات الأسواق في قطاعات متنوعة.

فعاليات متميزة وفرص استثنائية.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الفعاليات رفيعة المستوى، تشمل:

• خطابات رئيسية يقدمها أبرز قادة القطاع.

• جلسات تفاعلية ومناقشات جماعية لمناقشة أبرز التحديات والفرص.

• عروض أعمال لاستعراض أحدث الابتكارات.

• لقاءات بين الشركات وفرص تواصل متميزة لتعزيز التعاون التجاري.

وسيحظى المشاركون بفرصة استثنائية للتواصل مع رواد الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والمستثمرين، مما يتيح بناء علاقات وشراكات جديدة تعزز من تطوير الاقتصاد الفضائي في إفريقيا.

كما يوفر المعرض المصاحب للمؤتمر منصة ديناميكية للعارضين لاستعراض أحدث منتجاتهم وخدماتهم أمام جمهور متنوع، مما يساهم في تعزيز الوعي والحماس تجاه الصناعة.

ويسعى المؤتمر إلى تعزيز الشراكات وتطوير حلول مبتكرة، ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة موحدة تجمع مختلف المهنيين من قطاعات صناعة الفضاء، لتعزيز التعاون وتطوير حلول إبداعية وشاملة لمواجهة التحديات واستغلال الفرص في القطاع الفضائي الإفريقي.

وتعد استضافة مصر لهذا الحدث دليلًا واضحًا على ريادتها في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتطوير اقتصاد الفضاء، وتجديد التزامها بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.



