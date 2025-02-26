اليوم السابع
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وكالة الفضاء المصرية تعلن تفاصيل استضافة مصر لمؤتمر نيو سبيس أفريقيا

الأربعاء، 26 فبراير 2025 01:20 م
وكالة الفضاء المصرية تعلن تفاصيل استضافة مصر لمؤتمر نيو سبيس أفريقيا الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
كتب محمود راغب

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عقدت وكالة الفضاء المصرية برئاسة  الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي للوكالة، مؤتمر صحفي ، بمقر وكالة الفضاء المصرية ، للإعلان عن تفاصيل استضافة الوكالة لمؤتمر ( نيو سبيس أفريقيا 2025 ) المنعقد خلال الفترة من 21 الي 24 أبريل 2025 وذلك للإعلان عن تفاصيل وجلسات وأهداف الموتمر.

يأتى المؤتمر بحضور الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي عن وكالة الفضاء المصرية، والدكتور تيديان أوتارا رئيس المجلس الإفريقي للفضاء، و الدكتور أيمن محمود رئيس الإدارة المركزية للبرامج الفضائية عن مؤتمر نيو سبيس أفريقا 2025.

كما يشهد المؤتمر الصحفى صور جماعية أمام مبنى وكالة الفضاء المصرية، وجولة إلى مركز التجميع والاختبار والتكامل، وجولة إلى محطة استقبال صور القمر الصناعي مصرسات 2.


 







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وكالة الفضاء

وكالة الفضاء المصرية

مؤتمر صحفى لوكالة الفضاء

مؤتمر نيو سبيس أفريقيا



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