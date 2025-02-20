اليوم السابع
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الخميس، 20 فبراير 2025 12:49 م
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في نسختها الرابعة..

وكالة الفضاء المصرية تستضيف فريق عمل الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية

الخميس، 20 فبراير 2025 12:25 م
وكالة الفضاء المصرية تستضيف فريق عمل الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية وكالة الفضاء المصرية تستضيف فريق عمل الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية
كتب محمود راغب

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استضافت وكالة الفضاء المصرية فريق عمل الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة، وذلك في إطار التزام الوكالة بتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي مع الدول الأفريقية.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لدور وكالة الفضاء المصرية كمركز إقليمي رائد في بناء القدرات وتنمية المهارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، حيث تم خلاله مناقشة مستجدات البرنامج التدريبي، واستعراض أهم محاوره التي تستهدف تأهيل كوادر أفريقية متخصصة في هذا المجال الحيوي.

وتُعد هذه الدورة امتدادًا للجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الأفريقية، وتعميق تبادل المعرفة والخبرات بين مصر وأشقائها في القارة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق نهضة علمية متقدمة في قطاع الفضاء.

 







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