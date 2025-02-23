التحالف الوطني يعلن عن استفادة مليون مواطن من كراتين المواد الغذائية

كتب مدحت وهبة

تستعد مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لإطلاق خطة عمل كبرى، تحت عنوان "بالخير جايين" تستهدف تلبية الاحتياجات الاساسية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم، ضمن استراتيجية عملها لتنفيذ أهداف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وتوجيهات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى.



وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير عضو التحالف الوطني، إن خطة العمل بالخير جايين تستهدف نطاقات 4 محاور الاول هو تلبية الاحتياجات الغذائية حيث تسعى المؤسسة إلى تلبية احتياجات مليون مواطن مصرى من المواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم بتوزيع 200 الف كرتونة مواد غذائية على 200 الف اسرة بمتوسط 5 افراد للأسرة الواحدة فى كل المحافظات وخاصة فى القرى الاشد احتياجا وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمناطق الحدودية والتجمعات الصحراوية وسكان الاودية



وأوضح عبدالفتاح انه ومن خلال فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها وبالتنسيق والتعاون مع عدد كبير من الجمعيات القاعدية منتشرة فى انحاء الجمهورية وبأشراف المحافظين كلا فى محافظتة ومديريات التضامن الاجتماعى سوف يتم التوزيع وتوصيل المساعدات للأسر الاولى بالرعاية فى منازلهم قبل واثناء ايام الشهر الكريم لتحقيق هدفين اساسين اولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين ادخال الفرحة على قلبه والبعد عن اى مظهر يسئ اليه، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلى ضمانا لوصول الكراتين إلى مستحقيها الفعليين دون غيرهم كما أن التوزيع يشمل كل الشرائح الاولى بالرعاية فى جميع انحاء المحافظات المستهدفة وسوف يتم على مراحل تضم المرحلة الأولى محافظات الغربية والبحيرة والشرقية فى الوجه البحرى والفيوم بنى سويف بشمال الصعيد وفى وسط وجنوب الصعيد اسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان مضيفا أن المؤسسة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح



وأوضح عبدالفتاح أن القطاع الثانى هو مضاعفة المستهدفات فى القطاع الطبى حيث تسعى صناع الخير وخلال شهر رمضان المعظم إلى مواصلة جهودها لتقديم خدماتها النوعية فى القطاع الطبى من خلال مضاعفة أعداد المستهدفين من مبادراتها الرائدة وعلى راس قائمة هذه المبادرات مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى حيث تستعد صناع الخير إلى مضاعفة اعداد المستفيدين من خدمات المبادرة خلال شهر رمضان وبخاصة من يحتاجون إلى نظارات طبية واجراء عمليات جراحة عيون، كما أن المؤسسة تسعى أيضا إلى الاستمرار فى تقديم خدماتها الطبية النوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين حماية لهم من البتر من خلال مبادرتها قدم صحيح وعبر تقديم خدمات المبادرة فى غرفها المنتشرة فى 20 من المستشفيات الجامعية فى انحاء الجمهورية، كما تواصل صناع الخير خلال الشهر المعظم خدمات مبادرتها لمسة خير لعلاج مرضى الأمراض الجلدية الزمنة "قشر السمكة – التهاب الجلد الفقاعى " من خلال تسليم المرضى علاجهم الشهرى وعرض الحالات على فريق المبادرة الطبى من كبار أساتذة الامراض الجلدية .



وعن القطاع الثالث وهو قطاع التمكين الاقتصادى سيتم متابعة جهود التمكين الاقتصادى للأسر الاولى بالرعاية من خلال تدريب وتأهيل اعداد جديدة من السيدات المعيلات القرويات فى عديد من القرى فى انحاء الجمهورية من خلال مراكز استدامة لتأهيل وتدريب السيدات القرويات المعيلات على الحرف التراثية فضلا عن استمرار المؤسسة فى تسليم اعداد جديدة من صغار الصيادين غير القادرين مراكب صيد جديدة كذلك دعم الأشقاء فى قطاع غزة ،حيث أن صناع الخير وفى سياق خطتها التى بداتها مع اندلاع الاحداث 7 أكتوبر 2023 تستمر خلال الشهر المعظم فى جهودها فى المشاركة الفاعلة فى مبادرة التحالف الوطنى مسافة السكة لدعم الاشقاء فى قطاع غزة حيث تستهدف المؤسسة لتسيير أعداد جديدة من الشاحنات محملة بمختلف أشكال المساعدات من مساعدات غذائية وادوية ومستلزمات طبية واجهزة طبية وسيارات اسعاف وغيرها من المساعدات الضرورية لدعم الاشقاء فى قطاع غزة .



