قطع المياه عن قرى بمركز سمسطا جنوب بنى سويف.. التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه تقرر قطع المياه عن قرى (بني حلة، كفر بني علي، منشأة أبو مليح، عزبة حليم باشا) مركز سمسطا، غداً الخميس 27 فبراير الجارى إعتبارا من 9 صباحا حتى 3عصرا، لأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه بني حلة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة نظرا لأعمال الصيانة والتطهير اللازمة ،مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.