مصرع شخص صدمه قطار في أحد مزلقانات المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه، إثر تصادم قطار باحد المزلقانات بمحافظة المنيا، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقت الاجهزة الامنية بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد مصرع شخص اثر اصطادم قطار بسيارة ملاكى بمزلقان ابوقرقاص جنوب المنيا، مما اسفر عن مصرع شخص، وقد تم نقله الى المستشفى العام.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة



كما أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل بالمنيا الجديدة وقد تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج، وافادت التحريات الاولية، ان الاصابات بين كسور وسحجات وكدمات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.