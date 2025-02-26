مسلسل شهادة معاملة أطفال.. ما درجات الغيبوبة وطرق التعافى

كتبت: دانه الحديدى

يخوض النجم محمد هنيدى السباق الرمضانى لعام 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، والذى يظهر فيه بشخصية محام يستيقظ من غيبوبة استمرت لمدة 20 عاما، ويواجه الكثير من التغيرات المجتمعية، وذلك في إطار كوميدى.

وتعد الغيبوبة حالة من فقدان الوعي العميق، التي تجعل المريض غير قادر على التفاعل أو الإستجابة إلى كل ما يحيط به، وذلك لعدة أسباب على رأسها الإصابات الدماغية الحادة، وأمراض الجهاز العصبى، أو التسمم الناتج عن تناول جرعة زائدة من المخدرات أو بعض الأدوية، وقد تستمر الغيبوبة أيام أو أسابيع، وقد تصل مدتها لسنوات بالنسبة للحالات الشديدة.

هل يمكن التعافى التام من الغيبوبة؟

ووفقا لموقع "Brain foundation" يمكن للمريض التعافى بعد الإفاقة من الغيبوبة، إلا أن درجة التعافى تعتمد بشكل أساسى على السبب الأصلى للغيبوبة، ومدى شدة إصابة الدماغ وسببها وعمره ومدة بقائه في الغيبوبة ، ويمكن للمرضى الذين عانوا من غيبوبة قصيرة التعافى بشكل تام، في حين من الممكن أن يعانى المرضى الذين أصيبوا بغيبوبة ناتجة عن صدمات الرأس، من بعض الإعاقات الجسدية أو الفكرية أو النفسية التي تتطلب علاجًا إضافيًا، مثل العلاج الطبيعي والعلاج المهني والتقييم النفسي والدعم، أثناء فترة إعادة التأهيل وقد يحتاجون إلى الرعاية لبقية حياتهم.

ووفقا للموقع فإنه من المستحيل التنبؤ بدقة بمدة بقاء المريض في الغيبوبة، وإذا كان سيتعافى بعد إفاقته منها، أم سيعاني من مشكلات صحية طويلة الأمد، وفى الأغلب تقل احتمالية التعافى التام لدى مرضى الغيبوبة بمرور الوقت.

خطوات مساعدة المرضى على التعافى بعد الغيبوبة

الخروج من الغيبوبة يعد أمرا صعبا للغاية، ومرهق جسديا وعاطفيًا للمريض وأسرته، خاصة مع طول فترة الغيبوبة التي يحدث فيها تعطيل تام لحياة الشخص ومن حوله، لذلك يوجد عدد من الخطوات التي تساهم في إعادة تأهيل المريض بعد إستيقاظه من الغيبوبة، أهمها:

برنامج للتأهيل الجسدى والنفسى

بالعادة يستغرق تأهيل المريض بعد الإفاقة فترة طويلة، حيث يحتاج إلى خوض برنامج علاجى للتأهيل الجسدى، عن طريق العلاج الطبيعى، وأحيانا يحتاج إلى إعادة تعلم المهارات الأساسية مثل المشي والتحدث والأكل، حتى يتمكن من إستعادة جسمه لوظائفه الحيوية والحركة بشكل طبيعى، كذلك استعادة ردود الأفعال الطبيعية، بجانب التأهيل النفسى حتى يتمكن من التعايش مع التغيرات الجديدة فى حياته.

دعم الأسرة عاطفيا للمريض

خلال هذه الفترة، يجب أن تكون الأسرة مستعدة لتقديم الدعم العاطفي للمريض، خاصة أن فترة التعافى بعد الإفاقة تكون من الفترات الصعبة جسديا ونفسيا على المريض، لذلك يجب معاملة المريض بلطف والإستماع إليه بصبر، ومحاولة فهم مشاعره، كذلك مساعدتهم على التكيف مع بيئتهم الجديدة، خاصة في حالات الغيبوبة الطويلة، ويمكن تذكيرهم بلطف بما تغير منذ مرضهم.

دور الزائرين للمريض

زيارة الأقارب والأصدقاء أمرا مفيدا لمرضى الغيبوبة، لأنها تمثل دعما للمريض ومحاولة لطيفة لتذكيره بالأمور التي فاتته أثناء الغيبوبة، ومساعدة له للتأقلم على حياته الجديدة.



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