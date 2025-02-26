مسئول طبى فلسطينى: المنظمات الدولية تقف عاجزة أمام المجازر الإسرائيلية فى غزة

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قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور منير البرش، إن المنظمات الدولية تقف عاجزة أمام ممارسات الاحتلال العدوانية، حيث أنها لم تحرك ساكنا أمام المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة.



وأضاف البرش - فى تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الأربعاء/- أن عدد الأطفال الذي استشهدوا جراء موجة البرد القارس ارتفع إلى 16 طفلا، حيث يموت الأطفال بردا داخل خيام مهترئة لا تقي ولا تمنع من البرد، وذلك تحت مسمع ومرأى المجتمع الدولى.



وحذر من أن قطاع غزة يُضرب الآن بموجة صقيع لم يُشهد لها من قبل مثيل، حيث أثرت هذه الموجة على الفئات الهشة من الشعب الفلسطيني ولا سيما الأطفال، منددا بتجاهل الاحتلال الإسرائيلى للبروتوكولات الإنسانية ومنعه دخول الكرفانات ومواد البناء والإعمار وحضّانات الأطفال والمولدات الكهربائية لإغاثة الفلسطينيين.