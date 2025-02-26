اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2025 12:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

المنظمة الدولية للهجرة: لن نشارك بأى إخلاء قسرى للفلسطينيين من غزة

الأربعاء، 26 فبراير 2025 11:13 ص
المنظمة الدولية للهجرة: لن نشارك بأى إخلاء قسرى للفلسطينيين من غزة غزة
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمى بوب، اليوم الأربعاء، إن المنظمة الأممية لن تشارك فى أى نوع قسرى من الإخلاء للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت بوب فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية،:"قطعنا على أنفسنا التزاما تجاه المجتمعات التي نخدمها بأننا لن نشارك فى أى نوع من أنواع النقل أو الإخلاء القسري للأشخاص، وكما نري كان هذا الأمر خطا أحمر بالنسبة لحكومتي الأردن ومصر، ونتفهم سبب تواجد الزعماء العرب في الرياض علي مدي الأيام الماضية للتفاوض بشأن الحل العربي لما يحدث في غزة".

وتابعت: "نحن جهة إنسانية فاعلة، لذا فإننا بالتأكيد لا نشارك فى أنشطة من شأنها أن تشكل خطوطا حمرا لدول أعضاء رئيسية".
 







مشاركة

المنظمة الدولية للهجرة

قطاع غزة

التهجير

تهجير الفلسطينيين

الاخلاء القسرى للفلسطينيين

غزه






الرجوع الى أعلى الصفحة