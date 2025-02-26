مدير تعليم القليوبية يطمئن على حالة 5 أطفال تعرضوا لحادث سير ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة للمستشفى للطلاب الذين تعرضوا لحادث سير صباحا قبل بداية اليوم الدراسي، وقبل دخولهم المدرسة المصرية اليابانية، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث طمأن أولياء الأمور على أولادهم.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه كان قد تعرض 5 أطفال "KG1 ، KG2"، بالمدرسة المصرية اليابانية ببنها، لحادث سير حيث اصطدمت بهم سيارة ملاكي أثناء ذهابهم للمدرسة وقبل الدخول للمدرسة، كما أنه تم الاطمئنان على حالة الأطفال بالمستشفى، وتلقى العلاج اللازم، وسيتم التصريح لهم بالخروج فور الانتهاء من الفحوصات اللازمة.

ورافق مدير تعليم القليوبية، خلال الجولة بمستشفى بنها الجامعي، تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية ، وتم الاطمئنان على حالة جميع الأطفال، ولا توجد أية إصابات.