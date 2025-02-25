مدير تعليم القليوبية يحيل مدير مدرسة و5 مدرسين للتحقيق ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى صباح اليوم الثلاثاء، مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العملية الدراسية بمدارس إدارة بنها التعليمية، حيث تابع بعض المدارس التابعة لإدارة بنها التعليمية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه أثناء الزيارة لاحظ مدير تعليم القليوبية وجود تقصير في تنفيذ تعليمات والقرارات الخاصة بتسيير العملية التعليمية، وبناء عليه فقد تم تحويل مدير المدرسة ومعه 5 مدرسين للتحقيق.

وشدد مدير تعليم القليوبية، على ضرورة المتابعة اليومية للمدارس مع الالتزام بتوزيع الاختصاصات والمهام، مؤكدا على أهمية حضور الطلاب بالطابور المدرسي، وأداء تحية العلم لما لها من أثر في غرس قيم الولاء والانتماء لديهم، مشيرا إلى أهمية دور المتابعة التي تعمل على 4 محاور مهمة وهي التخطيط وإدارة الوقت وكيفية إدارة الصف والتقييم.