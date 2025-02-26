مديرية الأوقاف بالأقصر تنهى فرش 4 مساجد بالقرنة قبل شهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ على صديق عمر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إنتهاء رجال المديرية من فرش مسجد أمير الصعيد أبو عياد بشارع المحطة بوسط مدينة الأقصر، وذلك لخدمة المصلين والمواطنين قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف من تعمير بيوت الله، والاهتمام بها مبنى ومعنى تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهرى وزير الأوقاف.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على أنه خلال الأيام الماضية تشرفت إدارة أوقاف بندر الأقصر بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد إبراهيم مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، بالعمل على فرش مسجد أمير الصعيد أبو عياد بإدارة أوقاف بندر الأقصر بمديرية أوقاف الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة لخدمة المصلين قبل الشهر الكريم.

فيما شهدت إدارة أوقاف القرنة غرب المحافظة، الانتهاء من أعمال فرش مسجد أبو شوشة بقرية الأقالتة التابع لإدارة أوقاف القرنة بمديرية أوقاف الأقصر، بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، حيث توجه الشيخ حسان محمد عبد القادر مدير إدارة أوقاف القرنة، بالشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد، وذلك بتعليمات الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل مديرية أوقاف الأقصر، وبرعاية الشيخ الطيب محمد حسان محمد مدير عام الدعوة والدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف الأقصر.

كما أنه داخل إدارة أوقاف القرنة، صرح الشيخ حسان محمد عبد القادر مدير إدارة أوقاف القرنة، إنه تم أيضًا إنهاء فرش مسجد العتيق بكوم البعيرات، فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف من تعمير بيوت الله، والاهتمام بها مبنى ومعنى تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهرى وزير الأوقاف.

الإنتهاء من فرش مسجد أمير الصعيد أبو عياد قبل شهر رمضان



الإنتهاء من أعمال فرش مسجد أبو شوشة بقرية الأقالتة فى القرنة