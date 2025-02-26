محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد أبو غنام الأثرى في بيلا بعد ترميمه.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام بمدينة بيلا، والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري، بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم التي استمرت 3 أعوام، بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والنائب محمد زكي، عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرصه على افتتاح مسجد أبوغنام، الذي تم اليوم هدية لأهالينا بمركز بيلا، ليستقبل المصلين مع قدوم شهر رمضان المبارك، مقدماً لهم خالص التهنئة بحلول الشهر الكريم، مقدماً الشكر لكل القائمين على إتمام أعمال الترميم وفرش المسجد بالكامل، واستقبال ضيوف الرحمن، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك، والاهتمام بعمارة بيوت الله، وخطة الدولة لإعادة إحياء المنشآت التاريخية والأثرية، والذي يعود إنشاؤه لعام 700 هجريه.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن كامل تقديره للتعاون المثمر والبناء بين وزارتي السياحة والآثار، والأوقاف والذي من خلاله تم افتتاح عدد كبير من المساجد الأثرية في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن افتتاح مسجد أبو غنام الأثري له قيمة كبيرة لدى أهالي بيلا، الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح المسجد.



جانب من الافتتاح



جانب من مقام العارف بالله أبو غنام البيلا



محافظ كفر الشيخ خلال الإفتتاح



محافظ كفر الشيخ يزور مقام العارف بالله البيلي



محافظ كفر الشيخ يفتتح المسجد



محافظ كفر الشيخ يهن أهالي بيلا وكفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يؤدي الصلاة بالمسجد



مقام العارف بالله أبو غنام البيلي