محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع ترميم مسجد أبو غنام الأثرى وتنفيذ 90% من الأعمال

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروع ترميم مسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، والذى تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال به 90%، حيث أعلن عن الانتهاء من جميع الأعمال قريبًا، تمهيدًا لفرشه وافتتاحه أمام أهالى مركز ومدينة بيلا، بالتعاون مع وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من مديرية الأوقاف ومنطقة الآثار الإسلامية بكفرالشيخ، ورئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة أعمال الترميم الجارية بمسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثرى، لدفع العمل بالمشروع، وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفى التوقيتات المحددة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن إنجاز الأعمال بالمسجد قاربت على الانتهاء وأن تنفيذها تم وفقًا للدراسات الاستشارية والهندسية والأثرية المتبعة لكافة التفاصيل الخاصة بالمسجد، مؤكدًا حرص المحافظة والأوقاف والآثار على تذليل كافة العقبات لاستكمال مشروع ترميم المسجد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروع الترميم يهدف إلى استعادة رونق المسجد بما يتناسب مع مكانته التاريخية والدينية، إذ يعد أحد رموز العمارة الإسلامية بالمحافظة، ويأتى انتهاء العمل به ليؤكد اهتمام الدولة بحماية وصيانة التراث الوطنى، بما يضمن استمرارية دوره كمنارة للعلم والعبادة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس حرص الدولة على الحفاظ على التراث الإسلامى الذى يمثل قيمة حضارية وثقافية كبرى.

جدير بالذكر، أن مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، المقام عام 700 هجرية، قد بدأت أعمال ترميمه فى عام 2022 ويتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.