محافظ كفر الشيخ: افتتاح 3 معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 35%

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت 3 قرى بمركز كفر الشيخ افتتاح 3 معارض أهلا رمضان بقرى مركز كفر الشيخ،" الحمراوي، واسحاقه، والمرابعين" بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وإشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

ووصل عدد معارض أهلا رمضان بالمحافظة إلى 31 معرضاً، وأنه تم توافر السلع الأساسية والاستهلاكية بمعارض "أهلاً رمضان" حيث تم افتتاح 28 معرضاً بمدن وقرى المحافظة، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان، وذلك لضمان توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، بتخفيضات تصل إلى 35٪، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجّه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الرقابة على معارض "أهلاً رمضان" للتأكد من جودة السلع المعروضة ومنع أي تلاعب أو غش تجاري، مع توفير اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى السلع الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

كما أشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه يتم تسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لضمان وصول السلع المدعمة إلى جميع المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع بأسعار مخفضة، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين والطب البيطري، لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.



متابعة محافظ كفر الشيخ للمعارض



جانب من افتتاح المعارض



توفير السلع الغذائية



توفير اللحوم



اقبال كبير على شراء السلع



توفير كافة السالع



افتتاح معارض بقرى كفر الشيخ



توفير السلع بأسعار مخفضة