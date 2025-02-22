5 آلاف صينية طعام احتفالا بـ"صب سقف" الدور الثانى بمسجد قرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية اسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم، تسابق سيدات وفتيات القرية لتجهيز 5 آلاف صينية طعام، لتقديمها لأهالي القرية والعاملين في تشييد مسجد بالقرية، احتفالا بوضع "الصبة" للدور الثاني بالمسجد، كما سبق إعداد أكثر من 3 آلاف صينية طعام، خلال احتفال القرية بوضع "صبة" الدور الأول للمسجد.

من جانبهم، أكد أهالي القرية، أن المسجد يتم تشييده من خلال التبرعات الذاتية من أهالي القرية، ومن عادة أهالي القرية أنهم يحتفلون بوضع سقف المساجد التي يتم تشييدها، ابتهاجاُ بقرب الانتهاء من بناء المسجد.



تسابق أهالي قرية لتقديم الأطعمة المتنوعة



تقديم الاطعمة لتشييد مسجد بقرية



تقديم صواني طعام احتفالا بقرب الإنتهاء من تشييد مسجد بقرية إسحاقه



جانب من تقديم الأطعمه احتفالا بتشييد مسجد