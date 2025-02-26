اليوم السابع
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محافظ القاهرة يعين هشام الجمل رئيسا للحدائق المتخصصة وفتحى للمواقف

الأربعاء، 26 فبراير 2025 11:30 ص
محافظ القاهرة يعين هشام الجمل رئيسا للحدائق المتخصصة وفتحى للمواقف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بتولى اللواء هشام الجمال العمل رئيسًا لمجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.

كما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بتولى اللواء محمد فتحى العمل مديرًا لمواقف الأقاليم القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة علي استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكفاءات فى إطار تطوير منظومة العمل الحكومي والإداري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها .

وتمتلك محافظة القاهرة ما يقرب من 300 حديقة، منها 60 حديقة "30 حديقة متميزة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، و30 حديقة تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة" وباقى الحدائق عامة منتشرة فى الشوارع والميادين وعلى كورنيش النيل بدون أسوار.
 







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