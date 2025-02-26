محافظ الدقهلية يبحث مع مع التنمية الحضرية تطوير المساكن الحكومية المتهالكة

الدقهلية شريف الديب

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترح تطوير المساكن الحكومية المتهالكة والصادر بحقها قرارات إزالة فى عدة مراكز بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ و مرفت عازر عضو مجلس النواب و وليد فرعون عضو مجلس النواب والمهندس أسامة إسماعيل ممثلًا عن صندوق التنمية الحضرية والمهندس طارق عبد العاطى وكيل وزارة الإسكان والمهندس كمال القلاوى وكيل وزارة الرى واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب هانى سليمان رئيس مركز دكرنس والمحاسب نادر محى الدين رئيس مركز ومدينة المطرية والمهندسة نهاد البلتاجى مدير التنمية الحضرية و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية و محمد جلال مدير عام الأملاك و عبد الحليم التهامى مدير إدارة الاتصال السياسى بالإضافة إلى مديرى الإدارات الهندسية بالمراكز المعنية.

استعرض الاجتماع تفاصيل المساكن الحكومية المقترح تطويرها، والتى تشمل فى مدينة ميت غمر عمارة الإيواء التى تضم 119 وحدة سكنية و21 محلًا تجاريًا وفى مدينة دكرنس 9 عمارات تصاريح العمل و3 عمارات المقابر القديمة بإجمالى 210 وحدة سكنية وفى مدينة المطرية 3 عمارات خلف المستشفى المركزى، و9 عمارات شبكة الكهرباء بإجمالى 240 وحدة سكنية.

وتقرر عرض المقترح المقدم على السيد رئيس صندوق التنمية الحضرية للموافقة على البدء فى تطوير كل من دكرنس وميت غمر وارجاء مشروع مساكن المطرية لعمل المزيد من الدراسة بشأن قطع الاراضى التى يمكن استغلالها للتنفيذ.

أكد اللواء مرزوق حرص المحافظة على التعاون والتنسيق الكامل مع نواب البرلمان لتحقيق احتياجات المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات. كما وجه بسرعة اتخاذ خطوات جادة فى هذا الشأن، مع ضرورة وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروع على ارض الواقع للبدء فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى فى المراكز المذكورة، بما يساهم فى تحقيق الأمان والاستقرار للمستفيدين من هذه الوحدات وكذلك الانتهاء من كافة الدراسات القانونية اللازمة التى تستهدف تحقيق مصالح المواطنين والحفاظ عليهم.



وأشاد محافظ الدقهلية بالدور البارز الذى يلعبه صندوق التنمية الحضرية فى دعم وتمويل المشروعات الخدمية والتنموية داخل محافظة الدقهلية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.

جاء ذلك فى إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشة المواطن فى محافظة الدقهلية.