انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بمركز أجا فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم الطازجة المدعومة صباح اليوم، بمركز ومدينة أجا، لتوفيرها فى أماكن إقامة المواطنين بأسعار مخفضة تيسيرا عليهم فى الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة.



وأوضح محافظ الدقهلية أن قافلة اللحوم المدعومة، بدأت بيع اللحوم فى مدينة وقرى مركز أجا، وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى فى إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن المواطنين.



من جهته قال المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة أجا، أنه بالتنسيق مع المحاسب على حسن مدير مديرية التموين، فإن سيارات اللحوم تبيع الكيلو بسعر 280 جنيه، من اللحوم الطازجة والكبد والمفروم وجميع أنواع اللحوم، وأن أماكن تواجد السيارات، مدينة أجا بجوار مجلس المدينة، وقرية منية سمنود بجوار الوحدة المحلية، وقرية برج النور بجوار الوحدة المحلية.

