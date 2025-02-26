محافظ الدقهلية فى افتتاح معرض المنطقة الصناعية: لدينا منتجات تنافس العالمية

الدقهلية شريف الديب

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، المعرض الأول منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة، المقام بأرض تعليم القيادة بالمنصورة، في إطار سعي الدولة لتوفير مختلف أنواع السلع والمنتجات للمواطنين، وأكد أن الدولة تهدف إلى توفير خدمات متنوعة للمواطنين، عن طريق إقامة معارض لمنتجات تباع بسعر المصنع للمواطن، وضمان جودة عالية للسلع والمنتجات، وتواجد تشكيلة كبيرة من المنتجات والسلع في مكان واحد.

وتفقد محافظ الدقهلية المعروضات، وأشاد بجودتها، مؤكدا أنها تنافس الصناعات العالمية، مشيراً إلى ضرورة أن تصل هذه المنتجات للمواطنين ويلمسوا الفارق في الأسعار، واستمع إلى أصحاب الشركات العارضة، مؤكدا لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وإزالة أي معوقات تعرقل حركة الإنتاج، وأشار إلى أنه وجه للجهات المعنية بالمنطقة الصناعية بتيسير إجراءات الاستثمار في إطار القانون، وأكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار بالمنطقة الصناعية بجمصه وخارجها بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح محافظ الدقهلية، أننا نعمل بكل الجهود في أكثر من محور لتوفير مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية، حرصا على مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم المعيشية بأسعار مخفضة، مؤكدا على سعيه لتوسعة دائرة المعارض والتسويق والمنافسة، وفتح المجال أمام المستثمرين، لانتاج سلع متنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية تخلق الطلب.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المعرض فرصة لتجميع المنتجات في مكان واحد والبيع بأسعار المصنع ، في إطار التقليل من فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن المعرض يضم تشكيلة من المنتجات تناسب كل الفئات ونقضي بها على الوسطاء، وأكد أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين المحافظة ووزارة الصناعة والمنطقة الصناعية وكافة الجهات المعنية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه بالدقهلية، ننطلق منه كنسخة تجريبية يتم تعميمها، ونبحث إقامة معرض دائم بالمنطقة الصناعية، وأشار إلى أنه بدأ العمل في تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية، لدعم كل قطاعات الصناعة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما يخدم مصالح المواطنين.

يضم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات تشمل، الادوات المنزليه، والأدوات الصحية، والمراتب ، والأدوات الكهربائية، ومستحضرات التجميل، والأعلاف، والبقوليات، والأرز، وأبواب وشبابيك pvc، والاجبان، والبن، والزجاج، والبورسلين، والبوتاجازات، وثلاجات العرض، ومواتير رش وخراطيم الري، والعديد من المنتجات التي يحتاجها كل بيت، بجودة عالية وأسعار تنافسية منخفضة.

حضر مراسم افتتاح المعرض الأول لمنتجات المنطقة الصناعية، المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية.