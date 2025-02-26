محافظ الإسماعيلية: نستعد لشهر رمضان المبارك وتخفيضات بالسلع تصل لـ40%

إبراهيم حسان

قال اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، إن الإسماعيلية تستعد لشهر رمضان الكريم بقوة، وتتعهد بالمحافظة على جودة المنتجات وضبط أسعار السلع.

أضاف جلال، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذى يذاع عبر قناة CBC، أن محافظة الإسماعيلية أقامت غرفة عمليات تتابع فيها الأسواق والمخابز، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات السلعية.

وتابع محافظ الإسماعيلية: "فى رمضان سنقيم أسواق اليوم الواحد بعد صلاة التراويح، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، ونستقبل الشكاوى من المواطنين على رقم 114 وهى الشبكة الوطنية للطوارئ حال رصد مخالفات للتعامل معها".

وأشار، إلى أن أسواق السمك تنتعش طوال العام فى محافظة الإسماعيلية، وأقمنا أكثر من سوق للسمك فى أكثر من مكان، إلى جانب إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 40%.