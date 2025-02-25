تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التى تعطل حركة المارة، وتؤثر على السيولة المرورية، من أجل عودة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قام مركز ومدينة الإسماعيلية، بحملة لرفع الإشغالات بالشارع التجارى بأبو عطوة قرية نفيشة، بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، مدير شرطة المرافق، ومأمور مركز شرطة الإسماعيلية والقوة المرافقة، ونائب رئيس المركز ورئيس قرية نفيشة.

وأشار العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 78حالة إشغال منهم 40 محضر إشغال، 38 إشغال فورى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتنبيه بعدم إشغال الرصيف مره أخرى.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية فى كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أى إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

ومن الجدير بالذكر، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بتوفير أماكن مناسبة وملائمة للباعة الجائلين لممارسة أنشطتهم التجارية بشكل لائق وحضاري.