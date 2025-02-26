اليوم السابع
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الأربعاء، 26 فبراير 2025 07:07 م
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محافظ أسيوط: 150 معرضا يقدمون تخفيضات 30% للمواطنين

الأربعاء، 26 فبراير 2025 06:54 م
محافظ أسيوط: 150 معرضا يقدمون تخفيضات 30% للمواطنين اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إبراهيم حسان

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قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن المحافظة تستعد لشهر رمضان الكريم بأكبر كمية من المعارض السلعية بالتعاون مع مختلف الجهات، إذ تدشن الغرفة التجارية أكبر معرض به كافة السلع بأنواعها وبتخفيضات تصل إلى 30%.

أضاف أبو النصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي يذاع عبر قناة CBC، أن هناك 150 معرضا على مستوى محافظة أسيوط لتوفير السلع للمواطنين بجميع أنواعها وبجودة عالية جدا، وأردف بالقول: "ننفذ رقابة شديدة على جميع الأسواق ورقابة سرية أيضا من مباحث ووزارة التموين".

وتوعد محافظ أسيوط بردع المخالفات حال ظهورها، وإلى جانب ذلك هناك خطوط ساخنة للتواصل مع المواطنين للإبلاغ عن المخالفات في إطار التواصل المجتمعي والمتابعة المستمرة.
 







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هشام أبو النصر

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