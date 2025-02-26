محافظ أسوان: نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وصلت 65%

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 وصلت نسبتها إلى 65%، بإجمالى اعتمادات 853,3 مليون جنيه.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن صرف المرحلة الثالثة الجارى تمويلها من بنك الاستثمار القومى خلال شهر مارس بإجمالى 417,5 مليون ليصبح المبلغ الممول بالخطة بنسبة 92%.

وأشار إلى أهمية تأكد والتزام الجهات المعنية برفع كافة الإجراءات والمستندات المتعلقة على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالخطة الاستثمارية حتى يتم تدعيمها بالشكل المطلوب مع ضرورة الانتهاء من تسوية المبالغ الممولة للمشروعات بالمرحلة السابقة، بالإضافة إلى سرعة الاستعداد وتجهيز مختلف الملفات والمستندات اللازمة لطلب تمويل المرحلة الرابعة والأخيرة من الخطة فى موعد أقصاه أول أبريل.