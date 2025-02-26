اليوم السابع
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نائب وزير الخارجية وسفير الكويت ومحافظ أسوان يسلمون مراكب جديدة للصيادين

الأربعاء، 26 فبراير 2025 05:43 م
نائب وزير الخارجية وسفير الكويت ومحافظ أسوان يسلمون مراكب جديدة للصيادين نائب وزير الخارجية مع الصيادين
أسوان - عبد الله صلاح

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شهد السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان.

وسلم السفير نبيل حبشى، والوفد المرافق له، عددا من مراكب الصيد للصيادين بمركز إدفو شمال أسوان، لمساعدتهم فى توفير دخل معيشى لهم ولأسرهم من خلال مراكب حديثة مزودة بالمعدات والأجهزة الآمنة خلال عملية الصيد التى يعتمدون عليها فى رزقهم.

جاء ذلك خلال جولة السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، بمحافظة أسوان اليوم، والتى استهلت بتفقد توسعات مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين حماية لهم من البتر التى أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمستشفى أسوان الجامعى، بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان.

 

 

السفير نبيل حبشي مع الصيادين
السفير نبيل حبشي مع الصيادين

 

مبادرة مراكب نجاة
مبادرة مراكب نجاة

 

محافظ أسوان خلال الاحتفالية
محافظ أسوان خلال الاحتفالية

 

مراكب صيد حديثة
مراكب صيد حديثة

 

نائب وزير الخارجية مع الصيادين
نائب وزير الخارجية مع الصيادين

 

نائب وزير الخارجية يسلم الصيادين المراكب الجديدة
نائب وزير الخارجية يسلم الصيادين المراكب الجديدة

 







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