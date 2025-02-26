محافظة شمال سيناء توفر فرص تمويل لدعم المشروعات الصغيرة عبر الصندوق الدوّار

العريش ـ محمد حسين

أتاحت محافظة شمال سيناء تمويل جديد للمشروعات الصغيرة ومشروعات "البيت المنتج" عبر الصندوق الدوّار للتنمية وترشيد الطاقة، وذلك ضمن خطتها لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الأسر المنتجة فى إطار جهودها لدعم الشباب وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة.

أكدت المحافظة، أنه تم رفع قيمة التمويل إلى 18,000 جنيه للمشروع الواحد، وذلك بدون فوائد، مع فرض مصروفات إدارية مخفّضة بنسبة 4% فقط، وتسهيل السداد على مدار 18 شهرًا بواقع 1,000 جنيه شهريًا، وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة على بدء أو تطوير أنشطتهم التجارية والإنتاجية دون أعباء مالية كبيرة.

يشمل التمويل مجموعة متنوعة من المشروعات الصغيرة التى يمكن أن تساهم فى تحسين المستوى المعيشى للأفراد ودعم الاقتصاد المحلى، ومن أبرزها:تربية الأغنام، الأرانب، الدواجن والطيور، والتى تُعدّ من المشروعات المربحة والمستدامة فى المناطق الريفية، وإنتاج المخبوزات المنزلية، حيث يمكن للأسر الاستفادة من هذا التمويل فى تجهيز معدات الإنتاج والتوسع فى الأسواق المحلية، وتجارة الملابس والمفروشات الجاهزة، مما يتيح للشباب فرصة تأسيس مشروعات تجارية تلبى احتياجات السوق المحلى، وإدارة المناحل، وهو مشروع يوفر منتجات العسل والشمع، ويُعتبر من المشروعات ذات العائد الاقتصادى الجيد، ومشروعات أخرى وفق احتياجات المتقدمين، شريطة تقديم دراسة جدوى توضح الجدوى الاقتصادية لها.

وضعت المحافظة مجموعة من الشروط التى يجب أن تتوفر فى المتقدمين للاستفادة من القرض، وهى إلا يكون المقترض موظفًا حكوميًا أو مؤمنًا عليه، وذلك لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من التمويل، و أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و55 عامًا، لضمان قدرة المستفيد على إدارة المشروع وسداد القرض، أن يكون المتقدم من محافظة شمال سيناء، حيث يهدف الصندوق إلى دعم سكان المحافظة وتعزيز النشاط الاقتصادى بها، ضرورة وجود ضامن حكومى يتعهد بتحمل مسؤولية القرض فى حال تعثر السداد.

وللتقديم على التمويل، يتعين على الراغبين تقديم المستندات التالية: طلب الحصول على التمويل مرفقًا به دراسة جدوى للمشروع وفق النموذج المعتمد، صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن، على أن تكون سارية المفعول، إقرار من جهة عمل الضامن بالموافقة على خصم القسط الشهرى طوال مدة القرض، طابعة تأمينية تفيد بأن المقترض غير مؤمن عليه، وذلك لضمان استهداف غير العاملين فى الحكومة أو القطاع الخاص، محضر معاينة للموقع، معتمد من اللجنة الفرعية للمجلس المختص، وفق النموذج المعتمد لذلك.

أتاحت المحافظة للمتقدمين إمكانية الحصول على النماذج والمستندات المطلوبة بالمجان من إدارة التنمية بمجلس المدينة التابع له المتقدم، والإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية بالديوان العام، وخصصت المحافظة الية تواصل للاستفسارات من خلال الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية عبر رقم الهاتف الأرضي: 068/3322135، و رقم الهاتف المحمول: 01005535674.