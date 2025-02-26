لو عندك مشكلة فى معدتك.. طرق للتغلب على الحموضة وعسر الهضم

كتبت فاطمة خليل

يواجه المزيد من الشباب في أوائل العشرينات من عمرهم مشاكل في الهضم بسبب الأمعاء غير الصحية، وبينما يقول الخبراء إن ذلك يرجع إلى تغييرات في نمط الحياة إلى جانب تناول نظام غذائي مليء بالأطعمة المصنعة وغير الصحية، فمن السهل تحسين صحة معدتك باتباع بضع خطوات بسيطة، بحسب موقع "تايمز ناو".

وأكد الأطباء إن صحة الأمعاء مرتبطة بصحتك العامة، يمكن للعديد من أجزاء الحياة الحديثة أن تؤثر على ميكروبيوم أمعائك، بما في ذلك:

-مستويات عالية من التوتر

-قلة النوم

-تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكرية

-تناول المضادات الحيوية

قد يؤثر هذا بدوره على جوانب أخرى من صحتك، مثل:

-وظيفة المناعة

-مستويات الهرمونات

-الوزن

-تطور الأمراض

طرق العناية بصحة أمعائك

وفقًا للخبراء، يمكنك تحسين صحة أمعائك وإعادة ضبطها من خلال تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي؛ ومن بين هذه التغييرات:

خفض مستويات التوتر لديك

إن المستويات العالية المزمنة من التوتر صعبة على جسمك بالكامل، بما في ذلك أمعائك وذلك لأن جسمك يفرز هرمونات معينة عندما يتعرض للتوتر. تؤثر المستويات العالية من هذه الهرمونات على جسمك وقد تعرض صحة الأمعاء للخطر.

لذا، يمكنك تقليل التوتر من خلال التأمل والمشي وقضاء الوقت مع أصدقائك وعائلتك والإقلاع عن التدخين والضحك.

احصل على قسط كافٍ من النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم له تأثيرات خطيرة على صحة أمعائك، مما يساهم في حدوث المزيد من مشاكل النوم. تأكد من الحصول على 7-8 ساعات على الأقل من النوم المتواصل.

اشرب الماء

يقول الأطباء إن معظم الناس لا يرطبون أجسامهم بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انخفاض تنوع البكتيريا في الأمعاء، مما يسبب مشاكل في المعدة.

وفقًا للدراسات، فإن شرب المزيد من الماء لا يفيد الصحة العامة فحسب، بل يمنع أيضًا الإمساك.

قد يكون أيضًا طريقة بسيطة لتعزيز صحة الأمعاء.

تناول البريبايوتكس والبروبيوتكس

تساعد مكملات البريبايوتكس والبروبيوتكس على تحسين صحة أمعائك بشكل كبير. توفر البريبايوتكس طعامًا يهدف إلى تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، في حين أن البروبيوتكس عبارة عن بكتيريا حية جيدة.

ومع ذلك، من الأفضل دائمًا التحدث مع طبيبك عند اختيار مكمل البروبيوتكس أو البريبايوتكس للمساعدة في تحسين صحتك.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف والمنخفضة السكر

إن التأكد من تقليل كمية الأطعمة المصنعة والسكرية والعالية الدهون التي تتناولها قد يؤدي إلى تحسين صحة الأمعاء.

ومن المرجح أن يساهم تناول نظام غذائي صحي في صحة ميكروبيوم الأمعاء أيضًا.

قد تؤثر أيضًا بشكل إيجابي على أمعائك من خلال تناول الأطعمة المحملة بالألياف مثل:

-البقوليات، مثل الفاصولياء السوداء والحمص

-الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا

-الخضروات، مثل البروكلي

-المكسرات مثل اللوز والفستق

-الفواكه، مثل التفاح والخوخ