اليوم السابع
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طلاب سوهاج يتألقون فىISEF للعام الثانى على التوالى ويتأهلون لأمريكا 2025

الأربعاء، 26 فبراير 2025 11:31 ص
طلاب سوهاج يتألقون فىISEF للعام الثانى على التوالى ويتأهلون لأمريكا 2025 المتأهون
سوهاج عمرو خلف

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حقق طلاب سوهاج إنجازًا علميًا جديدًا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF، ليحجزوا مقاعدهم في المنافسة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية مايو المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية، وفاضل النحاس مدير عام التعليم، وناهد حسن عبدالله مديرة إدارة مركز التطوير التكنولوجي، ومرفت درويش مديرة قسم الموهوبين والتعلم الذكي، وبإشراف عادل محمد حسن منسق عام ISEF سوهاج، حقق الطالب محمد كامل إبراهيم المركز الأول فى مجال الكيمياء، تحت إشراف محمود عشري رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة طهطا التعليمية.

كما تألقت الطالبة سحر أشرف محمود بمشروعها "هارموني بلس" في مجال العلوم السلوكية والاجتماعية، لتحصد تذكرة التأهل إلى المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف مشيرة أحمد راجى من قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة طهطا التعليمية.

وشهدت المنافسات أيضًا مشاركة متميزة للطالبة حنين محمد خلف والطلاب مصطفى بهاء وهارفي عاطف، بإشراف أحمد عبدالمحسن، ضمن المشروعات الممثلة لسوهاج في المعرض النهائي الجمهوري الذي أقيم بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر.

يأتي هذا التتويج كثمرة جهد متواصل، من خلال ورش عمل مكثفة للطلاب والمعلمين، ومعارض تمهيدية ومحلية تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، ما يعكس التزام المحافظة بتطوير الابتكار والبحث العلمي بين طلابها.

 







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