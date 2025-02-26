طقس مطروح اليوم.. مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع أجواء غائمة جزئيا

مطروح - حسن مشالي

بدأت موجة الطقس البارد على محافظة مطروح والساحل الشمالى الغربى، فى التراجع النسبى اليوم الأربعاء 26-2- 2025، وتشهد المحافظة طقسا مائلا للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً وساعات الصباح الباكر، واستمرار الأجواء الغائمة جزئياً وسطوع متقطع للشمس، واعتدال نشاط الرياح التى وتُقدر سرعتها بـ28 كيلو مترا فى الساعة، واستقرار الملاحة البحرية.

وتشهد فترات المساء وساعات الصباح الباكر استمرار الطقس شديد البرودة وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتسجل العظمى 18 درجة والصغرى 9 مئوية، وارتفاع الأمواج لـ1.5 متر، واستقرار حالة البحر والملاحة البحرية.

وكانت مناطق متفرقة من الساحل الشمالى الغربى قد شهدت خلال الأيام الماضية، اضطراب الأحوال الجوية، وانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط الرياح من الذي يزيد الإحساس بالبرودة أكثر من درجات الحرارة الحقيقية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.