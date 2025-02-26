ضبط 4 أطنان سلع غير صالحة للاستهلاك وتحرير 312 مخالفة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف مرزوق أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 4 أطنان دواجن وأعلاف ولحوم متنوعة وأجبان، ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب على حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها، الذي أوضح أن الحملة ضبطت ضبط 2.800 طن دواجن، وطن أعلاف، 30 كيلو لحم بلدي، 72 كيلو لحوم متنوعة، 150 كيلو جبن، 50 كيلو مخلل، 55 كرتونة جوز هند، 25 كيلو شاي، 260 كيلو ملح، 5 اسطوانات غاز، 150 لتر سولار، وتحرير 225 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 87 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، على مدار أربعة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز الانتهاء من الإنتاج ونقص في وزن الرغيف، تجميع بطاقات، ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، استخدام اسطوانة غاز في غير الغرض المخصص، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.