زرع أصغر جهاز تنظيم ضربات القلب في العالم لطفل عمره شهرين.. اعرف قصته

كتبت فاطمة خليل

زرع الأطباء أصغر جهاز تنظيم ضربات القلب في العالم لطفل أمريكي ولد قبل الأوان بعد انسداد القلب- وهي حالة قلبية خطيرة - لتثبيت معدل ضربات قلبه، وبعد شهرين تقريبًا من الجراحة، يعيش الطفل مايكي أوليفيري ويعمل قلبه بشكل طبيعي، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للأطباء، وُلد مايكي أوليفيري قبل الأوان وكان وزنه 2.5 كجم فقط وتم إنقاذ حياته بواسطة هذا الجهاز الصغير بعد تشخيص إصابته بانسداد القلب، وهي حالة خطيرة.

قال الأطباء في مستشفى هاسنفيلد للأطفال في نيويورك في مركز لانجون التابع لجامعة نيويورك إن والدة مايكي، سارة، على الرغم من أنها كانت بحالة جيدة حتى الأسبوع العشرين، فقد خضعت لفحص يشير إلى علامات انسداد القلب - وهي حالة قلبية نادرة خلقية تعطل النظام الكهربائي للقلب، وتمنع الإشارة الطبيعية لضخ الدم من الوصول إلى الحجرات السفلية وتسبب نبضات قلب بطيئة أو غير منتظمة.

بعد تأكيد التشخيص، تمت مراقبة قلب مايكي عن كثب بمعدل ضربات قلب في منتصف الخمسينيات في الرحم، وهو أقل بكثير من معدل حديثي الولادة النموذجي من 130 إلى 150 نبضة في الدقيقة.

قالت الدكتورة رينا تان، طبيبة قلب الأطفال وأخصائية كهرباء القلب لمايكي: "بعد الولادة في 5 ديسمبر، انخفض معدل ضربات قلب مايكي إلى أقل من 50، وظهرت علامات الضيق".

وأضافت "لقد قررنا أنه سيحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب في أقرب وقت ممكن."

جهاز تنظيم ضربات القلب بحجم كبسولة فيتامين كبيرة



قال الأطباء إن الأطفال الذين يحتاجون إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب يجب أن يزنوا 3-3.5 كيلوجرام على الأقل قبل أن يتمكنوا من تلقي جهاز قياسي، ولكن نظرًا لأن مايكي كان صغيرًا جدًا ولا يمكنه الانتظار للوصول إلى هذا الوزن، فقد كان عليهم فعل شيء لإنقاذ حياته.

حصلت الدكتورة تان وفريقها على جهاز تنظيم ضربات قلب صغير بدون أسلاك من شركة ميكرا التابعة لشركة ميدترونيك لا يزيد حجمه عن كبسولة فيتامين كبيرة.

تم تعديل الجهاز خصيصًا لمايكي، وتحويله إلى نسخة يمكن استخدامها كمولد لجهاز تنظيم ضربات القلب بعد توصيل أقطاب تنظيم ضربات القلب بقلبه.

على الرغم من أن استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب شائع بين البالغين، إلا أنها نادرًا ما يتم وضعها في الأطفال - وخاصة عند الأطفال حديثي الولادة. يولد طفل واحد فقط من كل 20000 طفل مصابًا بانسداد القلب كل عام، ولا يحتاج جميعهم إلى جهاز تنظيم ضربات القلب.

قالت الدكتورة تان: "هذا وضع فريد من نوعه". "مايكي هو واحد فقط من 52 طفلًا في الولايات المتحدة يتلقون هذا النوع من أجهزة تنظيم ضربات القلب. إنه أول طفل في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك وأول طفل في منطقة الثلاث ولايات."

بعد الجراحة، بقي مايكي في المستشفى لمدة أسبوعين وتلقى المضادات الحيوية للوقاية من أي عدوى. في وقت سابق من هذا العام، خرج من المستشفى ومنذ ذلك الحين يتعافى ويعيش حياة طبيعية كطفل.

ما هو انسداد القلب؟

وفقًا للخبراء، فإن انسداد القلب هو مشكلة تتعلق بإشارة ضربات القلب التي تنتقل من الغرف العلوية للقلب إلى الغرف السفلية للقلب.

عادةً، تنتقل النبضات أو الإشارات الكهربائية من الغرف العلوية للقلب إلى الغرف السفلية وتتحرك الإشارة على طول الطريق، وتربط النشاط الكهربائي من الغرف العلوية إلى الغرف السفلية ولكن إذا كان هناك انسداد، فإن الإشارة تصل إلى البطينين فقط في بعض الأحيان، إن وصلت على الإطلاق.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة، قد لا يعمل القلب بشكل جيد. قد ينبض قلبك ببطء أو ينبض بشكل متقطع. في الحالات الشديدة، يؤثر انسداد القلب على قدرة قلبك على ضخ الدم، مما يتسبب في انخفاض تدفق الدم إلى جسمك بالكامل.

في الغالب، يصاب الأشخاص بانسداد القلب في وقت لاحق من حياتهم مقارنة بالولادة.

ما الذي يسبب انسداد القلب؟

تتضمن بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة أي شخص بانسداد القلب ما يلي:

النوبة القلبية

مرض الشريان التاجي

مرض عضلة القلب

مشاكل في بنية قلبك منذ الولادة

تلف القلب أثناء الجراحة

الآثار الجانبية للأدوية مثل حاصرات بيتا

التعرض للسموم

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

الغدة الدرقية

أمراض المناعة الذاتية

الشذوذ الوراثي

علامات وأعراض انسداد القلب

ألم الصدر

التعب

ضيق التنفس

خفقان القلب

سرعة التنفس

غثيان

دوخة وإغماء