رئيس لبنان عن قمة القاهرة: نواجه تحديات كبيرة ونحتاج موقف عربى موحد

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أعرب الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون، عن أمله في أن تسفر القمة العربية غير العادية المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع المقبل، عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما أنها مترابطة وتستهدف المصالح المشتركة للدول العربية الشقيقة، مؤكدا أن التحديات كبيرة وتحتاج لموقف عربي موحد لمواجهتها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وذلك بالقصر الجمهوري في بيروت؛ لبحث التطورات في الجنوب وسوريا وفلسطين.



واعتبر الرئيس اللبناني- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم /الأربعاء/- أن توافر الإرادة الموحدة كفيل بجعل الموقف العربي صلبا وقادرا على التأثير في مجرى الأحداث المترابطة.



من جهته.. أكد البوسعيدي، وقوف سلطنة عمان إلى جانب لبنان في هذه المرحلة المهمة من تاريخه ومستقبله المشرق، متمنيا التقدم والازدهار له ولشعبه الشقيق.



وقال: "نتطلع عاليا إلى تفعيل علاقات التعاون والشراكة العمانية- اللبنانية في إطار اللجنة المشتركة القائمة بين البلدين، وقد اتفقنا مع يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني على تفعيل هذا العمل في المرحلة المقبلة، وسوف نشهد مزيدا من الحراك على كل المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون.