مستشار الرئيس الفلسطينى: موقف مصر والأردن كان حجر الأساس لإجهاض فكرة التهجير

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أكد مستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش، أن الموقف المصرى والأردنى كان حجر الأساس لإجهاض فكرة التهجير، مضيفا أن القمة العربية القادمة في القاهرة سيكون عنوانها حماية القضية الفلسطينية من التصفية ، والتهجير فكرة لا يمكن تطبيقها أو القبول بها.



وأضاف الهباش - في مداخلة مع قناة (النيل للأخبار) - أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن يتم وأهل قطاع غزة يعيشون داخل القطاع، مشيرا إلى أن الإعمار ليس ذريعة لإخراج الناس من القطاع.



ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى التصدي بحزم وحسم للنوايا الإسرائيلية العدوانية التي يمكن أن تشعل النيران في المنطقة بأسرها، وتشكل خطرا ليس فقط على الشعب الفلسطيني ، ولكن خطر على كل المنطقة والأمن القومي العربي.



وأكد أن الأراضي الفلسطينية وحدة قانونية وإدارية وسياسية واحدة لا يمكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مضيفا أن صاحب الولاية على كل الأرض الفلسطينية بما فيها قطاع غزة هي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.



وأضاف أن إعمار قطاع غزة وإغاثة الناس وتوفير الاحتياجات يجب أن يمر عبر إدارة الحكومة الفلسطينية وسلطتها.



ووصف الهباش التهجير بالفكرة المجنونة التي ولدت ميتة، مضيفا أن الجانب الأمريكي والإسرائيلي على علم بذلك ، وهم يعلمون أنها غير قابلة للتطبيق ، وأكد أن الشعب الفلسطيني وكل الأمة العربية والإسلامية وكل دول العالم رفضت هذه الفكرة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه أبدا.



ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية استطاعت تحقيق انتشارًا دوليًا واسعًا، مثل حصولها على قرار المحكمة الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الضباط والجنود الإسرائيليين، وهو جاء بأداء ممنهج ومنظم يعتمد على الشرعية الدولية وعلى الانتشار في الساحة الدولية.