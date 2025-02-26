رئيس جامعة كفر الشيخ: نستهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى ببرامج تدريبية متخصصة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع التنظيم والإدارة، مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للجهاز الإداري، في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على تطوير الكوادر الإدارية وتحسين جودة الأداء المؤسسي، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المركز.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على الدور الكبير للمورد البشري في تحقيق التميز المؤسسي للجامعة لذلك تحرص الجامعة علي الاهتمام بتطوير قدرات ومهارات الموظفين باستمرار لتعزيز كفاءة موظفيها وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

وفي هذا السياق، قام الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المركز، بزيارة تفقدية إلى المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، في إطار حرص الجامعة على متابعة سير العمل في مختلف وحداتها وكلياتها، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدي.

واطلع على سير العمل والبرامج التدريبية المنفذة، بحضور الدكتور طارق عبد الرحمن المدير التنفيذي للمركز، وتفقد خلال الزيارة قاعات التدريب والتجهيزات التقنية المتاحة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المركز حول الدورات التدريبية المقدمة وأهدافها والفئات المستهدفة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قبل إدارة المركز والعاملين فيه، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به المركز في تطوير مهارات الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم، بما يساهم في تحقيق أهداف الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما أكد على دعم الجامعة الكامل للمركز وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينه من أداء رسالته على أكمل وجه.