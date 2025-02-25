جامعة كفر الشيخ تمنح درجات علمية لـ 75 باحثا وضم 12 كلية للجامعة الأهلية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

واستهل الدكتور عبدا لرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ جلسة مجلس الجامعة بتقديم خالص التهنئة إلى أسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً أن يعيده الله على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم، والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم رئيس جامعة كفر الشيخ خالص التهاني لأسرة جامعة كفر الشيخ، بمناسبة موافقة مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء جامعة كفر الشيخ الاهلية، وبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، والموافقة على ضم 12 كلية بجامعة كفر الشيخ الأهلية تواكب متطلبات سوق العمل وتعزيز التنمية المستدامة، وتشمل (كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية العلاج الطبيعي - كلية التمريض - كلية الطب البيطري - كلية الهندسة - كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الزراعة - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية التجارة وعلوم الإدارة).

أيضا استعرض الدكتور عبد الرازق دسوقي، أبرز الموضوعات الهامة لقطاعات الجامعة، بداية من قطاع شئون التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لشهر فبراير 2025 وما تم خلاله من عقد العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات.

كما وافق المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات: - (منح 5 لقب أستاذ ــ منح لقب أستاذ مساعد - وتعيين 3 مدرس)، منح درجة الماجستير لـ 21 باحث، ومنح درجة الدكتوراه ل 13 باحث، ومنح درجة الماجستير المهني ل 16 باحث، ومنح درجة الدكتوراه المهنية ل 3 باحث، و منح دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية ل 13 باحث.