أهالى مطوبس بكفر الشيخ يشيدون بمشروعات حياة كريمة خلال لقاء المحافظ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، دعمه الكامل للشباب والكيانات والاتحادات الشبابية بالمحافظة، مشددًا على أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء جيل قادر على القيادة والإبداع، جاء ذلك بحضور محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ ضمن اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة.

كما التقى محافظ كفرالشيخ، بأهالي قرى مركز مطوبس، خلال تفقده لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير القرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مواكبة التحول الرقمي في مختلف المجالات والقطاعات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الجهود للوقوف على المتطلبات والمشكلات التي تواجه الأهالي، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتلبية احتياجاتهم من خلال التواصل المباشر معهم، وإيجاد الحلول السريعة لمشاكلهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب أهالي قرى مطوبس عن إشادتهم الكبيرة بالمشروعات الضخمة التي تم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدين أنها أحدثت تحولاً واقعياً في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى تحسين في الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي ساهمت في رفع جودة الحياة، كما عبروا عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة مكنت القرى من مواكبة التطور السريع في كافة المجالات.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى عمل مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمراكز (كفرالشيخ، دسوق، الحامول، وسيدي سالم)، في خطوة نحو تحسين مستوى الخدمات لأهالي المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد محافظ كفرالشيخ على تفعيل قنوات التواصل مع المواطنين عبر خطي الطوارئ 114 و0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة لمشاكلهم والتواصل الفعال والمباشر معهم.

جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ تشهد حاليًا طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع مدن وقرى المحافظة.