جمال عبد الجواد: مقترح ترامب بشأن التهجير يتعارض مع مفهوم السلام

بيشوى رمزى

قال جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتجية، إن الولايات المتحدة ربما كانت منحازة للموقف الإسرائيلي طيلة تاريخها، إلا انها كانت تحتفظ ببعض المساحات التي سمحت لها بمساحة للقيام بدور في القضية.

وأضاف في كلمته أمام مؤتمر غزة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، أن الموقف الأمريكي في اطار المقترح الأخير يمثل تغييرا جذريا في الموقف الأمريكي، تحت مظلة اعادة الإعمار، وهو ما يتعارض مفهوم السلام، والذي يخص البشر بالاساس، موضحا أن الإعمار يصب في الأساس على مصلحة السكان، وبالتالي يبقى تهجيرهم متعارضا مع الهدف الرئيسي من العملية.